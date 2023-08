Vater und Sohn bedrohen Kampfhund-Herrchen mit Axt, dann wird es blutig

Lauenburg/Elbe - Am gestrigen Donnerstagabend ist ein Streit zwischen drei Männern aus bisher ungeklärter Ursache in Lauenburg/Elbe (Schleswig-Holstein) eskaliert. Dabei ließ ein Hundehalter seinen American Staffordshire von der Leine, welcher die anderen beiden Personen schwer an den Unterarmen verletzte.