Laute Knalle in Rottweil: Mann steht mit Schreckschusswaffe auf Balkon

Rottweil - Ein Mann (37) soll am Mittwochabend mit einer Schreckschusswaffe von einem Balkon in Rottweil geschossen haben.

Mehrere Polizeiwagen rückten nach Rottweil aus. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Omsdorfer Hang. Ein 37-Jähriger soll mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben.

Der Bereich um das Gebäude wurde daraufhin abgesichert, wie die Polizei mitteilte. Das SEK kam nicht zum Einsatz.

Da der Mann nicht auf Kontaktversuche reagierte, verschafften sich die Beamten Zutritt zum Gebäude. Schließlich öffnete der Schütze unbewaffnet die Tür.

Er wurde vorläufig festgenommen. In der Wohnung wurden zwei Schreckschusswaffen sowie Platzpatronen sichergestellt.