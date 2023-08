Lebensgefährlicher Familienstreit: Senior stürzt metertief aus Fenster

Trier - Bei einem Familienstreit in Trier ( Rheinland-Pfalz ) ist ein Mann schwer verletzt worden - ersten Feststellungen zufolge schwebt er in Lebensgefahr.

Der 67-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. (Symbolfoto) © 123rf/Jörg Hüttenhoelscher

Der 67-Jährige sei am Mittwoch nach einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße aus dem Fenster eines oberen Stockwerks auf die Straße gestürzt, teilte die Polizei mit. Er kam in ein Trierer Krankenhaus.

Ein Sohn des Verletzten, der an dem Streit beteiligt gewesen sein soll, sei zunächst aus der Wohnung geflüchtet. Er wurde laut Polizei im Rahmen einer Fahndung gestellt und vorläufig festgenommen. Die Karl-Marx-Straße am Einsatzort war zunächst für den Verkehr gesperrt gewesen.