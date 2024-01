14.01.2024 13:22 Lebensgefahr! Mann tritt Fahrgast zwischen zwei Waggons auf Gleise

Wegen eines Schubsers geriet am Samstagabend ein Zugreisender am Paradiesbahnhof in Jena in Lebensgefahr.

Von Christian Rüdiger

Jena - Wegen eines Schubsers geriet am Samstagabend ein Zugreisender am Paradiesbahnhof in Jena in Lebensgefahr. Das schnelle und beherzte Handeln eines Augenzeugen konnte Schlimmeres verhindern. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa Der 63-Jährige wollte gegen 20 Uhr aus einem Regionalexpress aussteigen, als er von einem unbekannten Mann angerempelt wurde, teilte die Polizei mit. Als der Reisende den jungen Mann daraufhin ansprach, trat dieser den 63-Jährigen in den Rücken. Der ältere Herr fiel anschließend ins Gleisbett, zwischen zwei Wagons. Ein weiterer Fahrgast bemerkte jedoch den Sturz des 63-Jährigen und betätigte die Notbremse des Zuges. Mit dieser schnellen Reaktion konnte ein dramatischer Ausgang der Situation verhindert werden. Polizeimeldungen Scharfe Granate an Bord! Polizei schnappt Serien-Einbrecher in Sachsen Der Mann, der die Notbremse aktivierte, half dem 63-Jährigen auch wieder das Gleisbett zu verlassen. Laut Polizeiangaben verletzte sich der ältere Herr leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in Jenaer Klinikum gebracht. Der Täter war in der Zwischenzeit geflüchtet. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizei und der Polizei Jena konnte der Zug-Schubser nicht gefunden werden. Den bisherigen Informationen nach konnte der Unbekannte wie folgt beschrieben werden: etwa 25 Jahre

dunkle Haare

sportlich/schlank

schwarze Kleidung Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen Unbekannt auf. Hinweise zum Täter werden unter der 03641/810 sowie der 0361/550581020 entgegengenommen.

Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa