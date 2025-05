Leiche in Wohnung entdeckt: Spuren lassen Schlimmes vermuten

Die Spurensicherung untersucht den Tatort in Nürnberg. © NEWS5 / Sven Grundmann

Der Tote wurde am Donnerstagmorgen in einer Wohnung in der Feldgasse entdeckt, berichtete die Polizei.

Die Leiche wies Spuren von äußerer Gewalteinwirkung auf, stellten die Ermittler fest.

Daher hat die Mordkommission ihre Arbeit vor Ort aufgenommen. Weitere Details zum Fall waren zunächst nicht bekannt.