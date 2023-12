Leichenfund bei Ludwigsburg: Tötete Sohn erst Mutter und dann sich selbst?

Bietigheim-Bissingen - Nach dem Fund zweier Leichen in Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg gehen die intensiven Ermittlungen weiter. Nun äußerte die Polizei einen ersten Verdacht, wie die Tat abgelaufen sein könnte.

Nach einem telefonischen Hinweis am Freitagnachmittag fanden Polizei und Rettungskräfte die Toten in einer Wohnung. © Bernd Weißbrod/dpa

Die Leichen eines 21-jährigen jungen Mannes sowie einer 52-jährigen Frau wurden am Freitagnachmittag in einer Wohnung in der Marie-Curie-Straße gefunden. Laut Polizei soll es sich dabei um Mutter und Sohn handeln.

Die aktuellen Ermittlungen legen nun den Verdacht Nahe, dass der Sohn erst seine Mutter und schließlich sich selbst getötet haben soll.

Demnach sollen auch die Verletzungen auf den Leichen darauf hindeuten.