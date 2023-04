30.04.2023 19:27 Schrecklicher Fund: Leiche von Jugendlichem in Fluss entdeckt!

Schrecklicher Fund in Bayern! Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in Eichstätt einen bereits als vermisst gemeldeten Jugendlichen tot aus einem Fluss geborgen.

Von Jan Höfling

Eichstätt - Schrecklicher Fund in Bayern! Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in Eichstätt einen bereits als vermisst gemeldeten Jugendlichen (†15) tot aus einem Fluss geborgen. Die Polizei ermittelt zur Todesursache. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Ein Zeuge hatte am gestrigen Samstagabend den Notruf gewählt. Zuvor hatte der Mann beobachtet, wie der Junge augenscheinlich zu Fuß die Altmühl durchqueren wollte, an der anderen Seite des Flusses aber nicht mehr herausgekommen war. Eine unmittelbar eingeleitete Suche durch Polizei- und Feuerwehrkräfte verlief den Beamten zufolge ohne Erfolg. Aufgrund der Dunkelheit musste jene um kurz vor Mitternacht abgebrochen werden. Nachdem die Eltern eines Jungen aus Pollenfeld ihr Kind am Sonntag als vermisst gemeldet hatten, wurden die zu diesem Zeitpunkt bereits wieder aufgenommenen Suchmaßnahmen in sowie an der Altmühl fortgesetzt und nochmals intensiviert. Polizeimeldungen Auf Flucht vor der Polizei: Betrunkener Chaos-Fahrer gefährdet Fußgänger und Beamtin Am späten Sonntagnachmittag wurden dann die schlimmsten Befürchtungen der Kräfte von Polizei, Feuerwehr und THW traurige Gewissheit: Die Retter konnten auf Höhe des Priesterseminars nur die Leiche des Jungen aus der Altmühl bergen. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Suizid liegen laut den Beamten derzeit nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zum Ablauf des späten Samstagabends sowie zur Todesursache werden durch die Kriminalpolizei Ingolstadt geführt.

