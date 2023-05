Schlägertrupp zertrümmert NPD-Politiker Beine: Spezialeinheit nimmt Linksextremisten bei Razzia fest

Bei einer Razzia in Jena haben Spezialkräfte der Polizei am Mittwoch einen 24-Jährigen festgenommen. © Jan Woitas / dpa-Zentralbild / picture alliance / dpa

Es war eine der brutalsten Attacken der Linksextremistischen Szene in den vergangenen Jahren: Im März 2021 stürmte ein als Polizisten getarntes Schlägerkommando die Wohnung eines NPD-Nachwuchspolitikers und zertrümmerte ihm mit einem Hammer die Beine.

Das Opfer: Paul Rzehaczek (32), Bundesvorsitzender der NPD-Nachwuchsorganisation Junge Nationalisten (JN).

Wie TAG24 damals aus Justizkreisen erfuhr, sollen die Täter gezielt auf die Sprunggelenke von Rzehaczek eingedroschen haben. Offenbar war ihnen bekannt, dass der damals 30-Jährige kurz vor dem Absolvieren einer Fahrlehrerausbildung stand.

Die Soko LinX nahm in dem Fall die Ermittlungen auf. Am heutigen Donnerstag konnte ein erster Erfolg gemeldet werden: Bei einer Razzia in Jena nahmen Spezialkräfte am Mittwoch einen 24-Jährigen fest, der im Verdacht steht, an der Aktion im März 2021 beteiligt gewesen zu sein.