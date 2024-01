Luftgewehre zu scharfen Waffen umgebaut: Mann erkennt den Ernst der Lage

Verschiedene Waffen, die der Mann unerlaubt besessen hatte, wurden sichergestellt. © Polizeiinspektion Nürnberg-West

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, rief der Mann am vergangenen Freitag in der Einsatzzentrale an und teilte mit, mehrere Luftgewehre sowie Schreckschusswaffen zu scharfen Waffen umgebaut zu haben.

Als Grund für die Abgabe dieser soll er psychische Belastungen angegeben haben. Der Mann kam der Sprecherin zufolge in eine Klinik.

Für die Schusswaffen habe er keine Erlaubnis besessen. Gegen den Mann wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.