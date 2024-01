Mann (37) tot in Wohnung gefunden: Staatsanwaltschaft dementiert dieses Gerücht

Weener - In der ostfriesischen Kleinstadt Weener hat es am Wochenende ein mutmaßliches Tötungsdelikt gegeben.

Polizeibeamte und Ermittler der Spurensicherung untersuchen den Tatort. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Wie die Polizei Leer und die Staatsanwaltschaft Aurich am späten Samstagabend mitteilten, sei gegen 17.30 Uhr ein Notruf über eine verletzte männliche Person in einer Wohnung in der Westerstraße eingegangen.

Polizei und Rettungskräfte rückten sofort aus und fanden vor Ort schließlich einen schwer verletzten 37-Jährigen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, sei der Mann noch vor Ort verstorben.

Die Umstände deuteten auf ein Tötungsdelikt hin, so die Polizei weiter.

Aus ermittlungstaktischen Gründen wollten sich die Beamten zunächst nicht weiter zu dem Vorfall äußern. "Die Ermittlungen dauern an", hieß es lediglich. Die Spurensicherung sei im Einsatz, die Straße war am Sonntagmittag noch immer abgesperrt.

Gerüchte um einen zweiten Toten wurden von einem Sprecher der Staatsanwaltschaft zunächst dementiert.