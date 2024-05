Mann (40) geht auf A4 spazieren, Polizeikontrolle legt das ganze Ausmaß offen!

Aachen – Ein zu einer Haftstrafe verurteilter Mann ist bei einem Spaziergang auf dem Standstreifen der A4 in Aachen festgenommen worden.

Der Mann gab an, gerade auf dem Weg zu seinem Lastwagen auf einem Rastplatz zu sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40 Jahre alte Mann wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln zu einer Haftstrafe verurteilt worden sei.

Dem polnischen Staatsbürger sei aufgrund der Schwere der Tat sein Freizügigkeitsrecht entzogen worden - also das grundsätzliche Recht, sich in der Europäischen Union frei zu bewegen, in jeden anderen Mitgliedstaat einzureisen und sich dort aufzuhalten.

Außerdem sei eine siebenjährige Wiedereinreisesperre für Deutschland ausgesprochen worden.