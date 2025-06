Mann bedroht Polizeibeamte in Klinikum mit abgebrochener Flasche, dann fallen Schüsse

Alles in Kürze

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag mitteilte, war es am Sonntagabend gegen 20 Uhr zu den Schüssen gekommen. Der 19-Jährige musste den Angaben zufolge medizinisch versorgt werden, schwebte allerdings zu keiner Zeit in Lebensgefahr.

Die Streifenbesatzung der Inspektion Nürnberg-West war vor Ort, um eine Person in die Obhut der Fachklinik auf dem Gelände zu übergeben. Der junge Mann hatte mit all dem nichts zu tun. Wieso er die Beamten bedrohte, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und unter anderem Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort veranlasst.