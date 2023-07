Betrunkener belästigt Mädchen in Zug sexuell! Zeugin wird zur Retterin in höchster Not

München - Erschreckender Zwischenfall in einem Zug zwischen Mühldorf und Dorfen! Ein 28 Jahre alter Mann aus Somalia hat ein zehn Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Eine Frau wurde zur Retterin in der Not.

In einer Bahn ist es zum Zwischenfall gekommen. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Das Kind war in der Regionalbahn den Angaben der Polizei vom Sonntag zufolge am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr von dem betrunkenen 28-Jährigen, der sich in der entsprechenden Sitzreihe neben es gesetzt hatte, zweimal am Knie angefasst worden.

Das Mädchen sei aufgestanden und habe sich danach entfernen wollen. Der Mann sei ihr laut den Beamten allerdings nachgelaufen, was eine Zeugin bemerkt habe. Die Frau bat das Kind demnach, sich zu ihr zu setzen. Dies hatte zunächst auch Erfolg.

Der Mann hielt Abstand, lief dafür allerdings nun lautstark pöbelnd im Abteil des Zuges umher.

Als die Bahn in Dorfen hielt, verließ das Mädchen den Zug, erneut folgte der 28-Jährige dem Kind, das am Bahnsteig von seiner Tante (22) schon erwartet wurde. Die Zehnjährige berichtete der jungen Frau von dem Vorgefallenen, woraufhin beide der Polizei zufolge den Bahnhofsbereich verlassen wollten.



Der Betrunkene hatte allerdings nicht genug, lief pöbelnd hinter dem Duo her, das in einem Schnellimbiss Hilfe suchte. Der Inhaber und ein Mitarbeiter forderten den Mann auf, sich zu entfernen. Woraufhin ebenjener die Gäste beleidigte.