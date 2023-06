Mann durch Stich lebensgefährlich verletzt: Mordkommission ermittelt gegen 18-Jährigen

Velbert - Ein 20-Jähriger hat bei einem Streit vor einem Velberter Kiosk (Kreis Mettmann) so schwere Schnittverletzungen erlitten, dass er zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebte. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, sie ermittelt derzeit gegen einen 18-Jährigen.

Die Polizei hat nach der Tat einen 18-Jährigen vorläufig festgenommen. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Inzwischen ist der Zustand des 20-Jährigen stabil, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Montag mitteilten. Demnach hatte sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag gegen 22 Uhr vor dem Kiosk an der Schwanenstraße ereignet.

Das Opfer und der Verdächtige hätten sich gemeinsam mit Freunden dort getroffen. Vor Ort sei es dann zum Streit gekommen, der auch schnell körperlich wurde.

Dabei habe der 20-jährige Velberter eine Stichverletzung erlitten. Ein Freund habe ihn daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte hätten Lebensgefahr bei dem Verletzten zunächst nicht ausschließen können, hieß es.

Die Ermittler nahmen den 18-Jährigen fest. Er wurde am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den jungen Mann, der jedoch unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde, sodass sich der 18-Jährige wieder auf freiem Fuß befindet.