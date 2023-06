Mann fährt zur Arbeit: Als er dort ankommt, rufen seine Kollegen sofort die Polizei

Aldenhoven - Als ein 52-Jähriger in Aldenhoven (Kreis Düren) am Freitag bei seiner Arbeitsstätte erschien, alarmierten seine Kollegen umgehend die Polizei .

Die Polizei brachte den 52-Jährigen in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie die Beamten am Samstag in einer Mitteilung erklärten, war der 52-Jährige aus Erkelenz am Freitagmittag sturzbetrunken auf der Arbeit erschienen, was von der Belegschaft natürlich nicht unerkannt blieb.

Das Problem war dabei jedoch nicht nur der Zustand des Mannes, sondern vor allem die Art seiner Anreise! Wie die Polizei schilderte, war der Trunkenbold nämlich kurz zuvor mit seinem Auto in Aldenhoven vorgefahren.

Zunächst behauptete der Mann noch, er sei von einer Person chauffiert worden und habe nicht selbst hinterm Steuer gesessen. Diese Behauptung ließ sich jedoch schnell widerlegen, so die Beamten.

Schließlich räumte der 52-Jährige die Trunkenheitsfahrt ein, woraufhin ein vorläufiger Alkoholtest fällig wurde. Dieser ergab einen Wert von satten 3 Promille in seiner Atemluft, sodass die Ordnungshüter ihn im Anschluss zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus brachten.

"Das Ergebnis dieser Probe soll im weiteren Verlauf des Verfahrens Aufschluss über die Verkehrstüchtigkeit des Fahrers zur Tatzeit liefern", erklärte ein Polizeisprecher.