Mann fällt vom Balkon: SEK findet Beil und durchsucht Wohnung

Berlin - In Berlin-Lichtenberg ist am Montag ein Streit eskaliert und ein Mann vom Balkon gefallen. Neben ihm lag ein Beil.

Das SEK steht mit einem Rammbock vor der Wohnung in Berlin-Lichtenberg. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkte eine Anwohnerin am Vorabend gegen 23.45 Uhr im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Harnackstraße, wie sich zwei Männer prügelten.

Einer von den beiden, ein 21-Jähriger, blieb mit einer Kopfverletzung im Treppenhaus liegen, während der andere Mann, der bewaffnet gewesen sein soll, offenbar in eine Wohnung im vierten Obergeschoss ging.

Daraufhin sollte die Wohnung des Mannes mit einem Durchsuchungsbeschluss durchsucht werden, wozu Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) hinzugerufen wurden.

Bevor es dazu kam, entdeckten die Einsatzkräfte während des laufenden Einsatzes den jungen Mann auf dem Hof des Hauses, der offenbar vom Balkon gestürzt war. Neben ihm entdeckte die Polizei das Beil, das beschlagnahmt wurde.