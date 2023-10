Mann flüchtet nach Bluttat auf Dach: Polizei zunächst machtlos, Spezialeinheit muss helfen

Siegburg – Dramatische Szenen haben sich am Wochenende in Siegburg abgespielt. Als die Polizei in einem Mehrfamilienhaus eine schwer verletzte Frau (29) fand, war der Tatverdächtige (32) bereits auf das Dach des vierstöckigen Gebäudes geflüchtet. Erst einer Spezialeinheit gelang es, den Mann zu überwältigen.