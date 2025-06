Mann sagt Polizei, dass er mit dem Auto gefahren ist - und kassiert ein Strafverfahren

Alles in Kürze

Die Polizei erwischte einen Autofahrer, der betrunken ohne Führerschein unterwegs war. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Am frühen Samstagmorgen wurden die Polizisten gegen 3.15 Uhr in den Eichstedter Ortsteil Baben (Sachsen-Anhalt) gerufen, da sich Nachbarn von einem lauten Streit gestört fühlten.

Vor Ort fanden sie den 39 Jahre alten Störenfried vor und belehrten ihn. Die Beamten wollten dann wissen, wie der Mann denn von seiner Wohnadresse aus nach Baben gelangt war.

Wie das Polizeirevier Stendal mitteilte, gab der Schreihals zu, mit dem Auto gefahren zu sein.

So weit, so gut, blöd nur, dass der 39-Jährige mit 1,9 Promille betrunken war und weder einen Führerschein noch eine Kennzeichentafel an seinem Auto besaß.