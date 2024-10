Mann hält Kölnerin Klemmbrett unter die Nase - Jetzt sucht ihn die Polizei

Der Mann soll Ende Juni eine Seniorin (71) überfallen und beraubt haben. © Bildmontage: Polizei Köln

Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, hatte sich die Tat am 25. Juni in Köln-Bocklemünd/Mengenich ereignet.

Demnach hatte die 71-Jährige gegen 11 Uhr des besagten Tages bei einer Sparkassenfiliale am Görlinger Zentrum Geld abgehoben und sich anschließend wieder auf den Heimweg gemacht, als plötzlich ein Mann aufgetaucht sei, der die Rentnerin zunächst ablenkte, indem er ihr ein Klemmbrett vor die Nase hielt.

Unvermittelt soll der Unbekannte anschließend in den Beutel der Frau gegriffen haben, in dem sie das Bargeld verstaut hatte und entriss ihn der Seniorin, die dabei zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Weil der Angreifer anschließend samt seiner Beute in unbekannte Richtung flüchtete und bislang nicht identifiziert werden konnte, haben die Beamten nun mehrere Bilder des Mannes veröffentlicht und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.