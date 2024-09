Mann hüpft auf Flucht vor Polizei vom Balkon: Was er dann macht, ist kurios

Klein Wanzleben - Am heutigen Samstagmorgen wollten Polizeibeamte einen Mann aus dem Landkreis Börde festnehmen. Mit seiner Reaktion hatte wahrscheinlich niemand gerechnet.

Sie muss ihrem Liebsten dann wohl gut zugeredet haben, denn keine Stunde später kontaktierte der Tatverdächtige selbstständig die Polizei, gab an seine Sachen gepackt und jetzt bereit zur Abholung zu sein, hieß es.

Gegen 8 Uhr wollten die Einsatzkräfte in Klein Wanzleben ( Sachsen-Anhalt ) einen Haftbefehl vollstrecken und den 51 Jahre alten Tatverdächtigen zu Hause abholen.

Da der Bürger den haftbefreienden Betrag nicht zahlen konnte, "ließen sich die Beamten es nicht zweimal sagen", so die Mitteilung, und chauffierten den 51-Jährigen schließlich in das Gefängnis in Burg.