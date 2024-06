Bote attackiert, Passanten bedroht: Spezialkräfte nehmen Mann mit Stichwaffe fest

Hoyerswerda - Lebensbedrohlicher Einsatz: Spezialkräfte der Polizei haben am heutigen Montagnachmittag einen Mann mit einer Stichwaffe in Hoyerswerda festgenommen!

Die sogenannten "LebEL-Kräfte" der Polizei nahmen am heutigen Montagnachmittag einen Mann mit einer Stichwaffe in Hoyerswerda fest. (Archivbild) © Blaulichtreport Zittau

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, begab sich ein Mann in ein nicht näher benanntes Gebäude an der Bautzener Allee. Dort bedrohte er Passanten verbal und habe dabei eine Stichwaffe in der Hand gehalten.

Im Anschluss an die Aktion lief der Mann durch Hoyerswerda, bevor er die Waffe schließlich fallen ließ. Sogenannte "LebEL-Kräfte" der Polizei wurden aufgrund der Bedrohung, die von ihm ausging, hinzugerufen.

Die konnten den 39-Jährigen an der Frederic-Joliot-Curie-Straße festnehmen - auch aufgrund zahlreicher Zeugenhinweise. Derselbe Täter soll zuvor einen Paketzusteller an der Bautzener Allee angegriffen und beraubt haben.