12.04.2024 15:36 Mann mit Waffe an Marzahner Schule gesichtet? Polizei beendet Einsatz

Der Polizeieinsatz an einer Schule in Berlin-Marzahn ist am Freitagnachmittag ergebnislos beendet worden.

Berlin - Der Polizeieinsatz an einer Schule in Berlin-Marzahn ist am Freitagnachmittag ergebnislos beendet worden. Die Polizei hat am Freitagmittag eine Schule in Berlin-Marzahn durchsucht. (Symbolfoto) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Behörde bei X mitteilte, wurde das Schulgelände in der Flämingstraße durchsucht. Ein möglicher Angreifer wurde dabei jedoch nicht entdeckt. Daher konnten Schüler und Lehrer in ihre Klassenräume zurückkehren. Zuvor hatte ein Anrufer am Freitag gegen 12.20 Uhr auf eine Gefahr hingewiesen, sagte ein Polizeisprecher. Seitdem durchsuchten Polizisten das Schulgebäude und das Gelände. Worauf sich der Hinweis genau bezog, sagte die Polizei nicht. Die B.Z. berichtete, der Anrufer habe gesagt, es solle ein Mann mit einer Waffe gesehen worden sein. Demnach soll es sich bei der Waffe um ein Messer handeln. Polizeimeldungen Waschmittel sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr: 120 Kräfte vor Ort! "Die Schülerinnen und Schüler wurden angehalten in den Klassenräumen zu bleiben", teilte eine Polizeisprecherin TAG24 auf Nachfrage mit.

Sie wurden dann zunächst unter Polizeischutz mit den Lehrern zusammen aus der Schule gebracht. Erstmeldung um 14.49 Uhr, aktualisiert um 15.36 Uhr.

Titelfoto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa