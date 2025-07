19.07.2025 16:49 Mann prügelt mit Zaunlatten auf Autos ein: Psychiater macht kurzen Prozess

Die Polizei hatte es am Freitag mit einem jungen Mann (27) zu tun, der in Nordhausen nicht mehr alle Latten an einem Zaun ließ.

Von Marcus Scholz

Nordhausen - Die Polizei hatte es am Freitag mit einem jungen Mann (27) zu tun, der in Nordhausen nicht mehr alle Latten an einem Zaun ließ. Alles in Kürze Mann prügelt mit Zaunlatten auf Autos in Nordhausen.

Drei Fahrzeuge wurden beschädigt.

Der Täter wurde von der Polizei festgenommen.

Er wurde wegen seines Zustands ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Beamten mitteilten, hatten mehrere Zeugen beobachtet, wie der 27-Jährige im Bereich der Pestalozzistraße wütete. Demnach brach der Mann Teile von einem Lattenzaun ab und prügelte danach auf geparkte Autos ein. Sein Werk: eine zu Bruch gegangene Heckscheibe und zwei kaputte Außenspiegel an insgesamt drei Fahrzeugen. Bevor die Polizei den 27-Jährigen beruhigen konnte, machte der sich aus dem Staub. Laut Zeugen verschwand er in einem Hauseingang des Wohnblockes an der Justus-Jonas-Straße 1-5. Wohin genau er abgetaucht war, wusste niemand zu sagen. Latten-Prügler aus Nordhausen wurde eingewiesen Der junge Mann beschädigte mehrere Autos, bevor er flüchtete. (Symbolbild) © 123rf/bilanol Allerdings mussten die Einsatzkräfte nicht lange nach dem Wüterich suchen. Während der Schadenaufnahme tauchte der Täter nämlich wieder auf. Mit der Polizei schien er aber nicht gerechnet zu haben, er versuchte abzuhauen. Jetzt hatten die Beamten die Nase voll, sie schnappten sich den 27-Jährigen und legten im Handschellen an. Aufgrund seines Zustandes sei der Mann in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach der Vorstellung bei einem Psychiater ging es für den Randalierer nicht mehr nach Hause, er wurde eingewiesen. Der verursachte Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.



