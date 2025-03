Mann stößt in seinem Garten auf rostigen Gegenstand - und alarmiert sofort die Polizei!

Landshut - Ein Mann stößt auf seinem Grundstück in Niederbayern auf einen rostigen Gegenstand. Als er erkennt, worum es sich handeln könnte, ruft er die Polizei.

Bei Grabungsarbeiten auf seinem Grundstück in Niederbayern ist ein Mann auf eine alte Wurfgranate gestoßen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Er hatte bei Grabungsarbeiten eine alte Wurfgranate entdeckt.

Der 34-Jährige fand den 15 bis 20 Zentimeter langen und stark verrosteten Gegenstand am Freitag in der Schwaigerstraße in Landshut, wie die Polizei mitteilte.

Spezialkräfte entsorgten die Granate am Nachmittag.