Mann verfolgt Lkw und ruft die Polizei: Dann ertönt ein Alarm aus dem Staufach

Die Polizei kontrollierte den Lkw auf dem Rastplatz Siegburg West. © 123rf/huettenhoelscher

Dass sie auf diese Weise geschnappt werden, damit hätten diese zwei mutmaßlichen Diebe wohl nicht gerechnet!

Doch von Anfang an, denn alles hatte mit einem Anruf bei der Polizei begonnen, der am Montagabend gegen 17.55 Uhr bei den Beamten eingegangen war.

Am Apparat war ein 42-jähriger Kölner, der angab, dass sein hochwertiges Pedelec am vorangegangenen Wochenende im Stadtteil Poll gestohlen worden war, obwohl er das Rad sogar zweifach an seinem Wohnmobil gesichert hatte.

Was die Diebe allerdings nicht ahnten: Das Pedelec im Wert von knapp 6000 Euro war mit einem Tracker ausgestattet gewesen, sodass der Eigentümer den Standort lokalisieren konnte!

Der Kölner ortete das Bike schließlich in einem ausländischen Sattelzug und nahm die Verfolgung auf, während er die Polizei informierte.

Die machte sich sogleich auf den Weg, sichtete den Lkw wenig später auf der A3 und stoppte ihn daraufhin auf dem Tank- und Rastplatz Siegburg West.

Anschließend wurde der mit einem 43-Jährigen und dessen Sohn (24) besetzte Sattelzug kontrolliert, doch auf der Ladefläche konnten die Ordnungshüter zunächst nichts Verdächtiges entdecken.