Mann verletzt alten Herr - der Polizei kommt er bekannt vor

Seegebiet Mansfelder Land - Am Freitagabend wurde ein Rentner im Landkreis Mansfeld-Südharz von einem Mann angegriffen und schwer verletzt. Doch das war nicht das einzige Vergehen des Täters.

Alles in Kürze

Die Polizei ermittelt, nachdem ein Mann unvermittelt einen Rentner angegriffen und verletzt hat. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 19 Uhr war ein 90 Jahre alter Mann im Seegebiet Mansfelder Land (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er unvermittelt von einem Passanten von seinem Rollator geschubst wurde.

Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, stürzte der Senior und zog sich eine Kopfverletzung zu. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Während der Ermittlungsarbeiten stellte sich heraus, dass der 36-jährige Schubser der Polizei bereits bekannt war.

Lediglich 90 Minuten zuvor war der Gauner in Röblingen am See beim Ladendiebstahl erwischt worden. Zudem hatte er andere Kunden des Geschäfts belästigt, hieß es.