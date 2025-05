25.05.2025 13:21 Mann verliert wegen Busgeräuschen die Nerven

Ungewöhnlicher Vorfall am Samstag in Naumburg, der am Ende die Polizei auf den Plan rief.

Von Tino Hahner

Naumburg - Ungewöhnlicher Vorfall am Samstag in Naumburg, der am Ende die Polizei auf den Plan rief. Alles in Kürze Mann verliert Nerven wegen lauten Busgeräuschen in Naumburg.

Busfahrer blockiert Einfahrt und lässt Motor laufen.

Mann stört sich, steigt ein und zieht Zündschlüssel ab.

Polizei nimmt Anzeige gegen den aufgebrachten Mann auf. Mehr anzeigen Die Polizei musste eingreifen und eine Anzeige aufnehmen. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo Wie die Beamten in einer Pressemeldung mitteilten, echauffierte sich ein Mann gegenüber einem Busfahrer, der in Naumburg Fahrgäste abholen wollte. Der Fahrer blockiere die Einfahrt und darüber hinaus wäre der Motor des Busses an, was den Mann demnach störte. Der aufgebrachte Herr sei dann in den Bus gestiegen und habe den Zündschlüssel des Busses abgezogen. Die Polizei nahm daraufhin eine Anzeige auf.

