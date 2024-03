Mann vor eigenem Haus attackiert und schwer verletzt: Drei Verdächtige festgenommen

Odelzhausen - Nach dem brutalen Angriff auf einen 55-Jährigen vor seinem eigenen Haus in Odelzhausen (Landkreis Dachau) hat die Polizei drei Tatverdächtige ermitteln und festnehmen können.

Das Opfer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der 55-Jährige wurde am 28. Februar unmittelbar nach dem Verlassen seines Hauses zusammengeschlagen und schwer verletzt. Eine unbekannte Person soll ihm laut Zeugenaussagen mehrfach massiv auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend flüchtete der Angreifer.

Die Verdächtigen stammen zum Teil aus dem sozialen Umfeld des Mannes, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Weitere Details zu dem Trio wollten die Beamten mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen.

In Olching findet in diesem Zusammenhang am Donnerstagvormittag eine Absuche nach Beweismitteln statt. Beamte suchen den westlich der Hauptstraße gelegenen Bereich des Wald- und Ampergebietes ab.