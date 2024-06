Mann will Ballons aus Baum entfernen: Kurze Zeit später rückt die Polizei an

Harbke - Samstagnacht war ein Mann aus Harbke ( Landkreis Börde ) mit einer Waffe in Richtung Schlosspark unterwegs.

Am Vortag verfingen sich laut dem Beschuldigten die Heliumballons bei einer Feier in den Bäumen des Schlossparks. (Symbolbild) © 123rf/gehapromo

Wie das Polizeirevier Börde am Montag darauf mitteilte, wurden die Beamten durch einen Zeugenhinweis auf den Unbekannten aufmerksam.

Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten sie die Personalien des Waffenführers ausfindig machen und begleiteten ihn daraufhin zurück zu seiner Wohnung.

Hier gab der Beschuldigte an, dass sich am Vortag Heliumballons in den Bäumen des Schlossparks verfangen hätten, da dort eine Geburtstagsfeier stattgefunden hatte. Er wollte sie mit seiner Softair-Pistole lediglich herunterschießen.

Softair-Waffen sind Imitationen realer Schusswaffen, mit denen Plastikkugeln mittels Federkraft oder Luft- bzw. Gasdruck verschossen werden können. Bei einer freiwilligen Durchsuchung seiner Räumlichkeiten stieß die Polizei noch auf sieben weitere solcher Scheinwaffen und stellte sie sicher.