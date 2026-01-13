Mehr als 4000 Euro Falschgeld: Polizei erwischt Autofahrer mit jeder Menge Blüten

Roding - Mehr als 4000 Euro Falschgeld hat die Grenzpolizei bei der Kontrolle eines Autofahrers in der Oberpfalz entdeckt.

In einer Umhängetasche und einem Portemonnaie wurden gefälschte Scheine entdeckt. (Symbolfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

In der Umhängetasche des 51-Jährigen fanden die Polizisten in Roding (Landkreis Cham) nach Angaben des Polizeipräsidiums zwei größere Bündel mit 20-Euro-Scheinen, deren Gesamtwert 3400 Euro betrug.

Im Portemonnaie des Verdächtigen konnten sie bei der Durchsuchung am zurückliegenden Freitag außerdem einen gefälschten 200-Euro-Schein sowie acht 100-Euro-Scheine sicherstellen.