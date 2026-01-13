Mehr als 4000 Euro Falschgeld: Polizei erwischt Autofahrer mit jeder Menge Blüten

Bei einer Verkehrskontrolle stieß die Grenzpolizei bei einem 51-Jährigen auf zahlreiche Blüten. Für den mutmaßlichen Geldfälscher war die Fahrt damit zu Ende.

Von Irena Güttel

Roding - Mehr als 4000 Euro Falschgeld hat die Grenzpolizei bei der Kontrolle eines Autofahrers in der Oberpfalz entdeckt.

In einer Umhängetasche und einem Portemonnaie wurden gefälschte Scheine entdeckt. (Symbolfoto)
In einer Umhängetasche und einem Portemonnaie wurden gefälschte Scheine entdeckt. (Symbolfoto)  © Daniel Reinhardt/dpa

In der Umhängetasche des 51-Jährigen fanden die Polizisten in Roding (Landkreis Cham) nach Angaben des Polizeipräsidiums zwei größere Bündel mit 20-Euro-Scheinen, deren Gesamtwert 3400 Euro betrug.

Im Portemonnaie des Verdächtigen konnten sie bei der Durchsuchung am zurückliegenden Freitag außerdem einen gefälschten 200-Euro-Schein sowie acht 100-Euro-Scheine sicherstellen.

Der 51-Jährige sitzt der Polizei zufolge inzwischen in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt nun gegen ihn wegen Geldfälschung.

Titelfoto: Daniel Reinhardt/dpa

