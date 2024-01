Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt: Polizei erwischt Raser auf Bundesstraße

Bitterfeld-Wolfen - Das dürfte eine empfindliche Strafe geben: Die Polizei hat am Dienstag mehrere Raser auf der B183 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld erwischt - dabei hatte es ein Fahrer besonders eilig.

Auf der B183 erwischte die Polizei am Dienstag mehrere Raser - der "Spitzenreiter" war mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Wie der zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Mittwoch mitteilte, kontrollierten die Beamten am Nachmittag in Thalheim auf Höhe der Reiner-Lemoine-Allee die Geschwindigkeit.

An dieser Stelle sei auf der Bundesstraße eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erlaubt - doch von 1132 gemessenen Fahrzeugen seien 32 zu schnell unterwegs gewesen.