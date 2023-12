Mehrere Kinder aufgefordert in Auto einzusteigen: Polizei sucht Unbekannten!

Bann - Die Polizei Westpfalz überprüft derzeit mehrere Hinweise auf einen bislang unbekannten Kinderansprecher in der Gegend rund um die rheinland-pfälzische Gemeinde Bann.

Im rheinland-pfälzischen Bann (Landkreis Kaiserslautern) hat ein unbekannter Mann zwei neunjährige Mädchen angesprochen. (Symbolfoto) © 123RF/citalliance

Laut einer Polizeimeldung vom Donnerstag hat am Mittwoch ein unbekannter Mann zwei neunjährige Kinder in Bann angesprochen.



Demnach habe der Autofahrer zunächst eines der beiden Mädchen am Morgen aufgefordert, in seinen Wagen einzusteigen. Das andere Mädchen sprach er den Schilderungen zufolge um die Mittagszeit an und formulierte die gleiche Forderung.

Beide Schülerinnen reagierten vorbildlich, stiegen nicht in das Auto, rannten nach Hause und vertrauten sich dort ihren Eltern an.

Außerdem berichtet die Polizei von einem weiteren ähnlichen Vorfall in der vergangenen Woche, bei dem ein Unbekannter in Ramstein zwei Mädchen im Alter von 14 und 17 Jahren angesprochen habe.

Dem aktuellen Erkenntnisstand nach fragte der Unbekannte in beiden Fällen nach dem Weg und wollte sie anschließend in sein Auto lotsen. Vehement lehnten die beiden Teenager ab und liefen davon.