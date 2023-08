Mehrere Tage unentdeckt: Diebe klauen drei Kilometer Telefonkabel

Möckern - Dreiste Diebe haben sich über mehrere Tage bei Möckern ( Jerichower Land ) an einer oberirdischen Telefonleitung bedient.

Zeugen, die verdächtige Personen- und Fahrzeugbewegungen beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jerichower Land per Telefon unter 03921/9200 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.