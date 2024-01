18.01.2024 21:08 Mehrere Vorfälle? Unbekannter Mann will Kinder in sein Auto locken

Von Lena Schubert

Braunschweig - In der vergangenen Woche kam es zu gleich mehreren Vorfällen, bei denen ein bislang Unbekannter Mann in Braunschweig Kinder in sein Auto locken wollte. In Braunschweig hat ein Unbekannter Kinder angesprochen. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa Die erste Tat ereignete sich am Freitag um 14 Uhr in der Braunschweiger Weststadt (Niedersachsen). Ein zehnjähriges Mädchen und ihre gleichaltrige Freundin waren auf dem Nachhauseweg von einem fremden Mann aus einem Auto heraus angesprochen worden. Der Unbekannte sagte zu dem Kind, dass seine Mutter ihm gesagt habe, sie abzuholen, teilte die Polizei Braunschweig am heutigen Donnerstag mit. Darauf gingen die Mädchen nicht ein, sodass der Mann wegfuhr. Wie die Beamten mitteilten, seien über das Wochenende mehrere Meldungen dieser Art eingegangen, jedoch handele es sich dabei nicht um Erfahrungsberichte betroffener Kinder, sondern um Nachfragen, nachdem der Vorfall in den sozialen Medien kursierte. Polizeimeldungen Mehr als 70.000 Euro Schaden bei Serie von Autodiebstählen Die Polizei gehe den Hinweise genau nach und habe bereits die Präsenz in der Weststadt erhöht, weist aber in diesem Zuge daraufhin, dass Eltern die Ruhe bewahren und ihre Kinder nicht verunsichern sollten. Zu diesem Zeitpunkt gäbe es noch keine Hinweise darauf, dass der Unbekannte mehr als einmal Kinder angesprochen hatte. Der vermeintliche Täter konnte noch nicht ausfindig gemacht werden.

