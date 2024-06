Frauen aus China angelockt und in Sachsen zur Prostitution gezwungen: Festnahme!

Chemnitz/Berlin - Menschenverachtend! Ein Mann (29) soll Frauen aus China nach Deutschland gelockt und sie hier zur Prostitution gezwungen haben. In Sachsen hatte der 29-Jährige offenbar mehrere Wohnungen angemietet, um dort ein Bordell zu betreiben. Am vergangenen Freitag wurde er am Berliner Flughafen festgenommen.

Die perfide Masche des 29-Jährigen: Er soll chinesische Frauen mit Aussicht auf einen legalen Job nach Deutschland gelockt haben. Mithilfe von Schleusern wurden die Frauen über Spanien hergebracht. Doch hier wurde der Trip für die Frauen zum Alptraum! "Um die Schleuser zu bezahlen, wurden 'Reisekosten' von den Chinesinnen eingefordert, welche sie in den meisten Fällen nicht aufbringen konnten", so eine Polizeisprecherin.

Am Flughafen Berlin Brandenburg wurde der Verdächtige festgenommen. © Christoph Soeder/dpa

Als der Chinese am vergangenen Freitag auf dem Flughafen Berlin Brandenburg landete, klickten die Handschellen. Noch am selben Tag wurde er einem Haftrichter in Chemnitz vorgeführt. Er schickte den 29-Jährigen in U-Haft.

Zudem durchsuchte die Polizei eine Wohnung in Chemnitz. Dabei wurden mehrere Beweise gefunden und gesichert.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Menschenhandels, der sexuellen Ausbeutung sowie gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern verantworten.