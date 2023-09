Messerangriff auf Vater: Heranwachsender in Mittelfranken festgenommen

Lauf an der Pegnitz - Ein 19-Jähriger hat Polizeiangaben zufolge in Mittelfranken seinen Vater mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der junge Mann wurde festgenommen.

Die Polizei nahm den 19-Jährigen fest. Gegen ihn wird wegen des Verdachts versuchten Totschlags ermittelt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitag mitteilte, kam es am Donnerstag in Simonshofen, einem Gemeindeteil der Stadt Lauf an der Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land, gegen 16 Uhr zu einem Streit zwischen dem 19-Jährigen und seinen Eltern.

Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung nahm der Heranwachsende ein Messer und verletzte damit seinen 55-jährigen Vater. Im Anschluss flüchtete er auf die Straße. Nachbarn hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Vater wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den 19-Jährigen. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der junge Mann mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation.

Ein Ermittlungsrichter prüfte am Freitag, ob der Teenager in Untersuchungshaft muss.