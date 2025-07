Messerangriff beim Weihnachtsshopping - Täter soll in Psychiatrie!

Berlin - Nach einer Messerattacke auf eine junge Frau beim Weihnachtsshopping auf der Schloßstraße in Berlin-Steglitz soll der Täter dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden.

Alles in Kürze

Er sei aufgrund der psychischen Auffälligkeiten in ein Krankenhaus gebracht, dort aber nach wenigen Tagen wieder entlassen worden.

Verletzt wurde bei der Attacke am 23. Dezember 2024 niemand – aber nur, weil der 33-jährige Lebensgefährte die 19-Jährige geistesgegenwärtig im letzten Moment zur Seite zog, sodass das Küchenmesser sie um etwa acht Zentimeter verfehlte, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte.

Am 25. Februar wurde er demnach aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, am 28. Mai dann in ein Krankenhaus des Maßregelvollzugs verlegt.