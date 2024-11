Messerattacke, Prügeleien und Feuer: So verlief das Halloween-Fest rund um Stuttgart!

Esslingen/Reutlingen/Tübingen/Zollernalbkreis - Polizei auf Achse! In der Halloweennacht kam es in der Region Stuttgart zu jeder Menge Straftaten und Verletzten.

Die Polizei wurde am Abend und in der Nacht zu dutzenden Einsätzen gerufen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Das Polizeirevier Reutlingen verzeichnete in der Nacht auf Freitag rund 150 Einsätze. Im Vergleich zum Vorjahr stelle dies laut Polizei eine deutliche Zunahme dar. In den meisten Fällen rückten die Beamten aufgrund von Ruhestörungen aus. Häufig standen diese im Zusammenhang mit illegal gezündeten Feuerwerkskörpern.

In Plochingen leisteten sich mehrere Jugendliche einen Streich. Als sie einen Böller auf einen Balkon warfen, geriet das dortige Gewächshaus in Brand geriet.

Glücklicherweise handelte eine aufmerksame Nachbarin zügig und löschte das Feuer. Die Übeltäter wurden ihren Eltern übergeben.

Zudem kam es in Reutlingen zu etwa 30 körperlichen Auseinandersetzungen. Auch in Pfullingen eskalierte ein Streit, bei dem ein 15-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Ein 43 Jahre alter Mann in Münsingen musste aufgrund einer vorangegangener Körperverletzung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Während eines Streits in Dettingen unter Teck zog ein Jugendlicher sogar ein Messer und stach in der Folge auf einen 33-Jährigen ein. Der verletzte Mann wurde in eine Klinik gebracht. Die Fahndung nach dem geflüchteten Täter läuft.

Auch in Balingen, Kirchheim, Burladingen und im Zollernalbkreis kam es zu teils schweren körperlichen Auseinandersetzungen.