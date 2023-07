Messerstecherei in Karlsruhe: Zwei Männer verletzt

Karlsruhe - Zwei Männer wurden am Montagnachmittag durch mehrere Messerstiche verletzt.

Die Polizei sucht nun nach dem Tatmotiv sowie den weiteren Beteiligten des Vorfalls. (Symbolbild) © 123RF/teka77

In einer Gaststätte in der Kaiserstraße gerieten zwei Männern aus bislang unklarer Ursache in eine handgreifliche Auseinandersetzung, wie die Polizei mitteilte.

Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer Messerstecherei, bei der zwei Personen verletzt wurden. Einer der Männer musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Ob sich die Beteiligten kannten, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun gegen mehrere anwesende Personen.

Augenzeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0721/666-5555 melden.