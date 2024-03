Meterhohe Flammen: Mehrere Mietfahrzeuge brennen in Kreuzberg

Gegen 3.20 Uhr brannten vier Autos auf einem Parkplatz. © Morris Pudwell

Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, bemerkte ein Anwohner gegen 3.20 Uhr, dass vier Autos auf einem Parkplatz am Planufer in Flammen standen.

Der Zeuge rief daraufhin die Feuerwehr. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die brennenden Fahrzeuge löschen, dennoch nicht verhindern, dass vier Autos vollständig ausbrannten.

Ein daneben geparktes fünftes Auto wurde durch die Hitzewirkung ebenso beschädigt.

Bei dem Feuer kamen keine Personen zu Schaden.