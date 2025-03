Millionenschaden bei Pay-TV-Anbieter: Männer wegen Streaming-Netzwerk verhaftet

Die Polizei führte Durchsuchungen bei 18 Beschuldigten durch und nahm schließlich drei Männer fest. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach zwei Jahren konnte die Zentralstelle Cybercrime Bayern zusammen mit der Kripo Hof einen Erfolg verbuchen. Am 18. Februar wurden drei Männer festgenommen, die bei einem deutschen Pay-TV-Anbieter einen Millionenschaden verursacht haben, so die Ermittler am Montag.

Den Angaben zufolge hatte das Unternehmen im Juni 2023 Anzeige wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs erstattet. Die Ermittlungsgruppe "Panel" führte daraufhin bei 18 Beschuldigten Durchsuchungen durch. Über 150 Einsatzkräfte aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und dem Saarland waren an der Razzia beteiligt.

Dabei sicherten die Beamten Bargeld in Höhe von etwa 16.000 Euro sowie rund 35.000 Euro in Kryptowährung. Außerdem wurden diverse Konten gepfändet und über 200 digitale Endgeräte als Beweise gesichert. Schließlich wurden mehrere Server abgeschaltet.

Den mutmaßlichen Betreibern wird vorgeworfen, die Programme des Streaming-Dienstes an über 30.000 Kunden weltweit zur Verfügung gestellt zu haben.