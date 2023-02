Mit drei Promille hinter dem Steuer: Lkw-Fahrer sorgt für Herzklopfen bei Autofahrern

Köln - Ein Lastwagen, der in Schlangenlinien über die A57 fuhr, versetzte Autofahrer und Polizei am Montagmittag in Alarmbereitschaft.

Der Lastwagen wurde angehalten und der Fahrer (60) mit drei Promille aus dem Verkehr gezogen. © Polizei Düsseldorf

Wie die Polizei berichtete, war der Lastwagen gegen 14.14 Uhr auf der A57 in Richtung Köln unterwegs, als er von mehreren Autofahrern bemerkt wurde.

Immer wieder soll der Lastwagen samt Anhänger mit wechselnden Geschwindigkeiten von zehn bis 80 Kilometern pro Stunde in Schlangenlinien über die Autobahn gefahren sein. Dabei sorgte er für stockenden Verkehr.

Einem Autofahrer fiel der Fahrstil auf und er alarmierte die Polizei. Währenddessen folgte er dem Lastwagen und gab dessen Standort durch, bis die Einsatzkräfte ihn auf der A52 in Richtung Roermond (NL) abfangen und auf den Rastplatz "Cloerbruch" lotsen konnten.

Dort schlug ihnen deutlicher Alkoholgeruch aus dem Führerhaus entgegen, woraufhin ein Atemalkoholtest bei dem 60-jährigen Fahrer durchgeführt wurde. Die Beamten staunten nicht schlecht: Der Test ergab einen Wert von drei Promille.

Bei der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann bereits am Sonntagmorgen wegen Alkohols am Steuer in Gelsenkirchen aufgefallen war. Zudem soll der aus der Republik Moldau stammende Mann in Deutschland keine Erlaubnis zum Führen von Fahrzeugen besitzen.