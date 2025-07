07.07.2025 10:56 Mit Holzlatte und Pflasterstein: Randalierer attackiert mehrfach die Polizei

Ein 39-Jähriger eskalierte am Hauptbahnhof in Halle in Sachsen-Anhalt. Erst ging er auf die Dienstwagen los, dann bedrohte er die Beamten.

Von Tamina Porada

Halle (Saale) - Ein 39-Jähriger eskalierte am Hauptbahnhof in Halle in Sachsen-Anhalt. Erst ging er auf die Dienstwagen los, dann bedrohte er die Beamten. Alles in Kürze Ein 39-Jähriger attackiert Polizeiautos in Halle.

Der Mann bedroht Beamte mit Holzlatte und Pflasterstein.

Zwangsmaßnahmen werden gegen den Tatverdächtigen eingeleitet.

Dienstfahrzeuge erleiden Lackschäden und Stoßstangenschäden.

Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Bedrohung werden eingeleitet. Mehr anzeigen Zwei Dienstfahrzeuge wurden beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Samstagnacht, gegen 4.40 Uhr, rückte die Polizei zum Einsatz aus, weil ein Mann mit einer Holzlatte auf ein am Bahnhofsvorplatz parkendes Polizeiauto einschlug. Vor Ort wurde bekannt, dass der 39-Jährige vorher bereits zwei Personen bedroht haben soll. Die Landespolizei übergab den Tatverdächtigen anschließend an die Bundespolizei. Die dortigen Beamten wollten ihn nach Feststellung seiner Identität und einer rechtlichen Belehrung dann eigentlich wieder auf freien Fuß lassen und ihm lediglich einen Platzverweis für den Hauptbahnhof geben. Auf dem Weg nach draußen eskalierte der Mann aber weiter. Polizeimeldungen Reisende verwüsten ICE von Berlin nach München Polizeimeldungen Geldautomat in Wohnhaus gesprengt: Räuber flüchten mit BMW Er warf einen Pflasterstein auf ein weiteres parkendes Dienstfahrzeug und beschädigte es. Dann drohte er, den Stein auf die Polizisten zu werfen. Polizisten mussten Zwangsmaßnahmen einleiten Die Beamten leiteten daraufhin Zwangsmaßnahmen ein und führten ihn erneut auf die Dienstelle. Dort wurden Strafverfahren gegen den 39-Jährigen eingeleitet, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Dienstfahrzeuge trugen Lackschäden an der Motorhaube und Beschädigungen an der vorderen Stoßstange davon.

Titelfoto: 123rf/foottoo