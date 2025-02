Mit Machete bedroht und mit Gasdruckpistole beschossen

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa

Am Dienstagabend wurde die Polizei in die Gartenanlage an der Wieprechtstraße in Plauen gerufen, nachdem dort ein Streit eskaliert war.

Dabei wurde ein 29-Jähriger von einem 33-Jährigen ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt.

Anschließend bedrohte der Angreifer den Geschädigten mit einer Machete und schoss mit einer Gasdruckpistole auf ihn.

Der 29-Jährige flüchtete in sein Auto, das daraufhin mehrfach getroffen wurde. Es entstand laut Polizeiinformationen ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Die Polizeibeamten durchsuchten daraufhin die Wohnung des 33-jährigen Jordaniers und fanden neben anderen Hieb- und Stichwaffen auch die besagte Machete sowie die Gasdruckpistole. Alle Waffen wurden daraufhin sichergestellt.