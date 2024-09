Mit mehr als zwei Promille auf der Autobahn: Senior flüchtet vor der Polizei

Dresden - Am späten Freitagnachmittag bekam die Polizei auf der A4 alle Hände voll zu tun. Ein 72-Jähriger hatte offenbar keine Lust auf das Einhalten von Regeln.

Ein Polizeiauto reichte nicht aus, um den flüchtigen Senior einzufangen. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, meldete ein Bürger gegen 17.30 Uhr eine Beobachtung: Ein silberner Renault solle auf der A4 Görlitz Richtung Dresden Schlangenlinien fahren.

Autobahnpolizisten vom Revier Bautzen spürten den Wagen auf und forderten den Fahrer zum Anhalten auf. Doch der wollte nicht und steuerte zielstrebig über die A4 - zuerst bis Dresden, danach weiter in Richtung Eisenach.

Auf dem Weg baute der Renault-Fahrer sogar noch einen Unfall, ließ sich davon aber nicht beirren und fuhr weiter. Verstärkung musste also her, Beamte aus Dresden und Chemnitz wurden zur Unterstützung angefordert. An der Anschlussstelle Hainichen war für den 72-Jährigen schließlich Endstation.