Mit Mietwagen gegen Bäume geprallt: Fahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen
Alsbach-Hähnlein - Ein schwerer Verkehrsunfall hat in der Nacht zu Dienstag auf einer Landstraße im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg für einen Großeinsatz gesorgt. Ein Autofahrer wurde dabei schwer verletzt.
Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Montag kurz vor Mitternacht auf der Landstraße zwischen Langwaden und Hähnlein.
Demnach war ein 45 Jahre alter Deutscher mit Wohnsitz in Polen mit einem Mietwagen unterwegs, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.
Der schwarze VW kam zunächst von der Straße ab und beschädigte die Verkehrszeichen einer Baustelle.
Anschließend querte das Auto die Straße, krachte auf der gegenüberliegenden Seite gegen zwei Bäume und kam schließlich wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand.
Der Fahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der VW wurde bei dem Unfall komplett zerstört.
Polizei sucht dringend nach Unfallzeugen
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landstraße für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 0615795090 zu melden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS