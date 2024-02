Mit Schusswaffe und Messer: 17-Jährige locken Opfer in Sex-Falle und erbeuten mehrere tausend Euro

Wuppertal - Dieser Fall ist fast schon hollywoodreif: Die Polizei Wuppertal konnte zwei 17-Jährige festnehmen, die drei Männer in eine Falle gelockt und so mehrere tausend Euro erbeutet haben sollen.

Unter Vorhalten einer Schusswaffe sollen die Tatverdächtigen die Männer dazu gezwungen haben, ihnen ihre Wertgegenstände auszuhändigen. © Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Wuppertal

Wie die Wuppertaler Polizei am heutigen Montag mitteilt, wurden die beiden Teenager bereits am vergangenen Donnerstag (22. Februar) bei einer fingierten Geldübergabe auf einem Parkplatz im Ortsteil Barmen gestellt.

Den beiden Jungs wird vorgeworfen, zwischen Dezember 2023 und Februar 2024 mehrere schwere Straftaten, darunter unter anderem schweren Raub, begangen zu haben, indem sie ihre Opfer in eine Falle lockten.

Dafür gaben sich die Verdächtigen in einschlägigen Online-Portalen als jugendliche Frauen aus, nahmen so Kontakt mit ihren Opfern auf und verabredeten sich mit diesen via Chats zu Sex-Treffen.

Als die Geschädigten dann zu dem vereinbarten Treffpunkt kamen, sollen sie von den 17-Jährigen unter Vorhalten von Schusswaffe, Messer und Schlagstock bedroht worden sein.