Mitten auf der Autobahn! Schwein springt während der Fahrt aus Anhänger

Das Schwein hatte sich nach seinem Sprung eigenständig in eine Böschung gerettet. © Polizei Düsseldorf

Wie die Düsseldorfer Polizei am Dienstag berichtete, war ein 35-Jähriger aus Schwerte samt einem Anhänger am vergangenen Pfingstsonntag gegen 17.40 Uhr auf der A3 in Richtung Arnheim unterwegs, als der tierische Mitfahrer in Höhe Oberhausen-Holten plötzlich während der Fahrt aus dem Anhänger sprang.

Das etwa 70 Kilogramm schwere Schwein hatte sich zuvor durch eine Holzverlattung und die geschlossene Plane gezwängt und lief nun völlig verängstigt und orientierungslos über die Fahrbahn, ehe es sich glücklicherweise selbstständig in eine Böschung am Rande der Autobahn rettete.

Das Tier hatte Glück im Unglück gehabt: Abgesehen von leichten Verletzungen an den Vorderläufen, die es sich bei seinem waghalsigen Sprung zugezogen hatte, blieb es wohlauf.