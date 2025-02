Mitten auf einem Spielplatz: Mann belästigt Kinder und deren Eltern

Eine Streifenbesatzung der Polizei Nürnberg-Ost konnte den Verdächtigen wenig später in einem Haus unweit des Spielplatzes ausfindig machen.

Besucher des Spielplatzes in der Schäufeleinstraße alarmierten die Beamten, teilten der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums mit, dass sich ein Mann mit einer silbernen Maske auf dem Gelände aufhalte.

Wie die Polizei Mittelfranken am Mittwoch mitteilte, wurden Kinder und deren Eltern von einem 46 Jahre alten Mann belästigt und bedroht. Zugetragen hat sich der Vorfall am Montagabend gegen 19.20 Uhr.

Der laut den Einsatzkräften offensichtlich verwirrte Mann kündigte demnach an, seine Handlungen an dem Spielplatz fortzusetzen, und spuckte unaufhörlich in Richtung der Beamten. Diese fesselten ihn und nahmen ihn vorläufig fest.

Anschließend übergaben sie den 46-Jährigen, dem aufgrund seines andauernden Verhaltens sogar eine Spuckhaube hatte aufgesetzt werden müssen, in die Obhut einer Fachklinik.

Er wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, der Beleidigung und auch der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.