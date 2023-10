13.10.2023 11:31 Motocross-Biker rast durch Fußgängerzone: Passanten retten sich mit Sprung

Ein bislang noch unbekannter Motocross-Fahrer hat am Donnerstag in Meiningen mehrere Menschen in Gefahr gebracht.

Von Christian Rüdiger

Meiningen - Ein bislang noch unbekannter Motocross-Fahrer hat am Donnerstag in Meiningen mehrere Menschen in Gefahr gebracht. Die Polizei möchte mithilfe von Zeugenhinweisen den Cross-Fahrer finden. (Symbolfoto) © 123RF/dmitrimaruta Der Mann war mit hoher Geschwindigkeit durch eine Fußgängerzone in der Georgstraße gerast, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Laut Zeugenangaben brachte er dabei mehrere Passanten in Gefahr. Die Fußgänger hätten etwa nur durch Ausweichen oder einen Sprung zur Seite eine Kollision mit dem Motorrad vermeiden können, heißt es. Darüber hinaus soll die Crossmaschine unbeleuchtet und ohne Kennzeichen durch die Fußgängerzone gefahren sein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meiningen (03693/5910) zu melden.

